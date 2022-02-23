Бахрома - самая модная деталь одежды сезона весна-лето 2022

В этом сезоне в моде динамичные силуэты.

Динамики силуэтам в сезоне весна-лето 2022 будет придавать в том числе бахрома. Эта эффектная деталь будет украшать платья, юбки, сарафаны, обувь и сумки.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-апорте сезона весна-лето 2022 / East News

Классическая серебристая мелкая и короткая бахрома отлично подходит для юбки или платья в дискотечном стиле.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-апорте сезона весна-лето 2022 / East News

Длинная и более толстая бахрома прекрасно смотрится в качестве отделки сарафана.

Коллекция Jonathan Simkhai прет-а-апорте сезона весна-лето 2022 / East News

Бахрома из широких лент выглядит не менее выразительно.

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