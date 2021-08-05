Бахрома - самая модная деталь сезона осень-зима 2021-2022

Если вы до сих пор не купили себе платье с бахромой, то сейчас самое время.

Уже второй сезон подряд бахрома остается одной из самых популярных деталей отделки разных предметов гардероба.

Если вы любите тонкую шелковую бахрому, то смело выбирайте платье наподобие такого, как мы видели в коллекции Fendi.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также очень эффектно смотрятся платья с серебряной металлизированной бахромой, как в коллекции Badgley Mischka.

Коллекция Badgley Mischka прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 / East News

У Etro можно увидеть более толстую и длинную бахрому, которая украшает жакеты.

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также на пике популярности шарфы, в том числе и меховые, с бахромой.

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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