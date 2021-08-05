Бахрома - самая модная деталь сезона осень-зима 2021-2022

Если вы до сих пор не купили себе платье с бахромой, то сейчас самое время.
Уже второй сезон подряд бахрома остается одной из самых популярных деталей отделки разных предметов гардероба.
Если вы любите тонкую шелковую бахрому, то смело выбирайте платье наподобие такого, как мы видели в коллекции Fendi.
Также очень эффектно смотрятся платья с серебряной металлизированной бахромой, как в коллекции Badgley Mischka.
У Etro можно увидеть более толстую и длинную бахрому, которая украшает жакеты.
Также на пике популярности шарфы, в том числе и меховые, с бахромой.
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