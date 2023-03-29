Балетки для мужчин: скандальный бренд Balenciaga нашел альтернативу кедам

После скандала и обвинений в пропаганде детского порно и сексуализация тела, некоторое время от бренда Balenciaga не было вестей. Но постепенно марка пытается возвращаться в модный мир. Они принимали участие в Неделе моды, хотя вещи, представленные на подиуме, были относительно простыми и без присущей Демне Гвасалии эпатажности.

Но, похоже, бренд всего лишь "прощупывал почву" и будет продолжать эпатировать публику, поскольку нового шума в мире моды наделали их новые балетки для мужчин.

Обувь в традиционном дизайне и с маленьким бантом спереди выполнена в нескольких оттенках: бирюзовом, черном и светло-бежевом. Балетки уже представлены на официальном сайте бренда, стоимость такой пары обуви составляет 925 долларов. Также в описании говорится, что выполнены они из атласа. А вот сетка размеров небольшая, и балетки представлены только в 39-46-х размерах.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Читайте также: