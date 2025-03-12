Банты, жемчуг и неизменный твид: бренд Chanel презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

В конце 2024 года Дом Chanel объявил, что 40-летний модельер Матье Блази назначен на посаду их нового креативного директора. Однако свою первую коллекцию он представит миру только в октябре 2025 года. Так что пока он готовится к дебюту, в Париже, на Неделе моды, бренд с помощью своей Fashion Creation Studio презентовал коллекцию прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Традиционно шоу состоялось в величественном Grand Palais, а модели демонстрировали на подиуме наряды из твида разных оттенков, который с дня основания бренда Коко Шанель является визитной картой марки. С года в год дизайнеры пытались сделать фирменный твидовый костюм более современным, более стильным и более молодежным. Что нам покажем Блази пока загадка, но вот представители креативной студии бренда предлагают носить в новом сезоне твид с прозрачным фатином, бантами, массивными украшениями и жемчугом.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Вообще в коллекции было много культовых кодов бренда, которые активно использовались: банты, жабо, рюши, шелковые блузы, трикотаж. А вот жемчуг, помимо украшений, стал также и сумками - в коллекции было несколько вариантов такого аксессуара круглой формы.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также в показе приняла укчатие украинская модель Карина Мазяр.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

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