Бархат, носибельные фасоны и креативные аксессуары: Schiaparelli презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Поскольку удобство - один из главных трендов последних лет, эта известная марка одежды также предлагает в новой коллекции большое количество нарядов в подобном стиле.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Schiaparelli. В этой коллекции креативный директор бренда Дэниел Роузберри предлагает носибельные наряды, созданные, конечно же, в стилистике бренда, которые будут актуальны для женщин разных возрастов. Поэтому на подиуме можно заметить различные варианты блейзеров, строгих брюк и даже дутые куртки, но с имитацией пресса и пуговицами, которые являются иллюзией сосков.

Также Роузберри предлагает варианты обтягивающих платьев из эластичного джерси с принтом купальником-обманкой (это дань уважения модельеру Джеффри Бину), изделия с культовыми замочными скважинами, имитации ногтей на колготках, сумки с анатомическим дизайном и массивные аксессуары. Помимо этого на подиуме можно заметить такие креативные аксессуары, как галстук в виде косы, босоножки в виде измерительной ленты, золотые разнокалиберные пуговицы, заниженные талии и американизмы - бахрома, пряжки и джинсовая ткань.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Schiaparelli / Фото: Associated Press

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