Бисер, металл и пластик: Модный дом Rabanne презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

На подиуме можно было увидеть интересное сочетание серебра, которое было представлено в виде бисера, камней и металла, с трикотажем, кожей и даже клеенкой.

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также креативный директор бренда Жюльен Доссена использовал в нарядах интересную метафору - украсил многие из них металлическим ключом, символом того, что всегда что-то можно запечатать или открыть.

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подиуме также Доссена представляет шубы, частично покрытые пластиком вещи, блейзеры с двойными застежками, кружевные платья, скрытые под прозрачными тренчами, бахрому из бисера. Также в коллекции присутствовала ретро-эстетика 70-х.

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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