Боди, черный цвет и отсылка к амазонкам: Дом Christian Dior представил коллекцию весна-лето 2025

Модельер Мария Грация Кьюри опять смогла удивить публику. Для участия в своем новом показе весна-лето 2025 она пригласила стрелка из лука Сагг Наполи, которой во время шоу отводилось особое место - для нее создали стеклянное пространство просто посередине подиума, установили мишень и пока модели демонстрировали наряды из новой коллекции Сагг разрезала воздух своими стрелами. Ранее ничего подобного на модных шоу еще не было.

Во время шоу особо ощущалось, что Кьюри проводила параллель между древнегреческим пеплосом, амазонками, наследием бренда и спортом.

На подиуме можно біло увидеть много вариантов боди на одно плечо, вісокие кожаніе перчатки и новые вариации барного жакета, придуманного когда-то Кристианом Диором.

Обувь на подиуме - отсылка к споту и Греции - модели носили новую интерпретацию гладиаторских сандалий. Также Кюри отказалась от цвета и представила только три оттенка: черный, белый и бежевый.

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Christian Dior весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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