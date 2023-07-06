Боди вместо платьев и странные манекены: Дом Viktor & Rolf представил забавную коллекцию в Париже

Голландский Дом авангардной моды Viktor and Rolf, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом и Рольфом Снуреном, принял участие в Неделе высокой моды в Париже и опять шокировал публику забавной коллекцией. На этот раз дизайнеры решили не одевать моделей в платья, ведь на подиуме были только наряды из боди и купальников, созданные из плотной ткани, атласа и шелка.

Однако выделялись эти наряды среди остальных, представленных во Франции, юмористическим подходом дизайнеров. Дело в том, что все боди и купальники были декорированы бантами, объемными 3D-надписями, рюшами, цветами и даже арт-объектами в виде мужских костюмов, которые за них держатся.

Шоу проводилось 5 июля - в день рождения бикини. "Мы хотели, чтобы праздник был посвящен самому маленькому предмету одежды - купальному костюму", - сказали дизайнеры за кулисами шоу.

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Сами же создатели этой необычной коллекции вышли к публике в конце показа в элегантных черных костюмах, белых рубашках и в галстуках-бабочках.

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Читайте также: