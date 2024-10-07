Богатая вышивка и много зеленого цвета: бренд Elie Saab презентовал коллекцию весна-лето 2025

Создавая коллекцию на сезон весна-лето 2025, модельер Эли Сааб вдохновлялся природой - "знойным африканским воздухом" и "солнечными днями саванны под бесконечным синим небом". Вероятно, именно поэтому на подиуме он презентовал много вариантов нарядов в оттенках зеленого цвета и желтого цвета, а также с изысканными флористическими вышивками.

Этот бренд всегда отличался своими красивыми вечерними нарядами из шифона, шелка, тюля и органзы. Длинные платья, представленные на подиуме, развевались, были украшены разрезами на юбках, декольте. А вот обувь помимо обычной кожи, была изготовлена из рафии, имела Т-образные ремешки и трендовые платформы.

Также модельер этой коллекцией решил отдать дань уважения культовому образу Мерил Стрип в фильме "Из Африки", который вышел на экраны в 1985 году.

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Elie Saab весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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