Дата публикации
Категория
Писк моды
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Бохо, романтика и много рюшей: бренд Chloé представил коллекцию осень-зима 2026-2027

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Chloé во время которого дизайнер Чемена Камали представила новую коллекцию.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Показ Chloé осень-зима 2026-2027

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

На подиуме традиционно для этого бренда было много бохо-эстетики: длинные слои рюшей и легкие платья с воланами создавали эффект водопада текстур и цветов.

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Свежий взгляд креативного директора соединил изысканную женственность с нотками брутальной эстетики, ведь также она продемонстрировала на подиуме плащи-кейпы, широкоплечие блейзеры и грубые кожаные сапоги.

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Этот показ — не просто очередная коллекция, а современная поэма о свободе стиля, где мягкие женственные силуэты встречают нетривиальные решения, романтику и богемный стиль. Chloé снова доказывает: мода — это не о правилах, а о характере и настроении, о свободе стиля, простоте и изяществе, которые делают каждую вещь желанной частью гардероба.

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

