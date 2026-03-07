- Дата публикации
-
- Категория
- Писк моды
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Бохо, романтика и много рюшей: бренд Chloé представил коллекцию осень-зима 2026-2027
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Chloé во время которого дизайнер Чемена Камали представила новую коллекцию.
На подиуме традиционно для этого бренда было много бохо-эстетики: длинные слои рюшей и легкие платья с воланами создавали эффект водопада текстур и цветов.
Свежий взгляд креативного директора соединил изысканную женственность с нотками брутальной эстетики, ведь также она продемонстрировала на подиуме плащи-кейпы, широкоплечие блейзеры и грубые кожаные сапоги.
Этот показ — не просто очередная коллекция, а современная поэма о свободе стиля, где мягкие женственные силуэты встречают нетривиальные решения, романтику и богемный стиль. Chloé снова доказывает: мода — это не о правилах, а о характере и настроении, о свободе стиля, простоте и изяществе, которые делают каждую вещь желанной частью гардероба.