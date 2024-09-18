Бохо-шик, легкость и женственность: бренд Alberta Ferretti презентовал коллекцию весна-лето 2025

Во время Недели моды в Милане коллекцию прет-а-порте презентовал бренд Alberta Ferretti.
Похоже, что в новом сезоне наряды этой марки будут особенно актуальны, поскольку важной составляющей коллекции стала бохо-эстетика, которая является одним из горячих модных трендов.
На подиуме зрителям презентовали шифоновые платья разной длины, юбки с плиссировкой, нежные топы с завязками, блузы с рюшами, свободные брюки и полупрозрачные вечерние наряды со шлейфами. Также в некоторых изделиях она использовала хлопок и шелк.
Дизайнер решила продлить жизнь моде на чокеры с цветами, поскольку их тоже можно было заметить на подиуме, а в качестве более повседневных офисных аутфитов предложила варианты костюмов в полоску.
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