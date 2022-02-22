Бра вместо топа: тенденции моды сезона весна-лето 2022

Этот сезон не станет первым, когда нижнее белье будут носить в качестве повседневной одежды.

Но именно в сезоне весна-лето 2022 ношение лифчика вместо топа или блузы станет вещью обыденной. В этом больше не будет вызова, смелого хода или оригинальности. Бра- это теперь полноценный топ, и его можно носить не только под жакет или блейзер.

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Кроме того, в качестве топа можно надеть не только классический лифчик, это может быть и верх от купальника.

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Самый эффектный вариант для бра в этом сезоне - юбка или брюки с заниженной талией. Тогда открытым останется весь живот и можно будет продемонстрировать не только верхний пресс, но и нижний.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Поэтому не стоит пренебрегать спортом и диетами. Лето обещает быть очень жарким во всех смыслах.

Читайте также: