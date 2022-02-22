Бра вместо топа: тенденции моды сезона весна-лето 2022

Этот сезон не станет первым, когда нижнее белье будут носить в качестве повседневной одежды.
Но именно в сезоне весна-лето 2022 ношение лифчика вместо топа или блузы станет вещью обыденной. В этом больше не будет вызова, смелого хода или оригинальности. Бра- это теперь полноценный топ, и его можно носить не только под жакет или блейзер.
Кроме того, в качестве топа можно надеть не только классический лифчик, это может быть и верх от купальника.
Самый эффектный вариант для бра в этом сезоне - юбка или брюки с заниженной талией. Тогда открытым останется весь живот и можно будет продемонстрировать не только верхний пресс, но и нижний.
Поэтому не стоит пренебрегать спортом и диетами. Лето обещает быть очень жарким во всех смыслах.
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