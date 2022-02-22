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Бра вместо топа: тенденции моды сезона весна-лето 2022

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Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Lanvin прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Givenchy прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Givenchy прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chanel прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Paco Rabanne прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Этот сезон не станет первым, когда нижнее белье будут носить в качестве повседневной одежды.

Но именно в сезоне весна-лето 2022 ношение лифчика вместо топа или блузы станет вещью обыденной. В этом больше не будет вызова, смелого хода или оригинальности. Бра- это теперь полноценный топ, и его можно носить не только под жакет или блейзер. 

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Кроме того, в качестве топа можно надеть не только классический лифчик, это может быть и верх от купальника. 

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chanel прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Самый эффектный вариант для бра в этом сезоне - юбка или брюки с заниженной талией. Тогда открытым останется весь живот и можно будет продемонстрировать не только верхний пресс, но и нижний. 

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Поэтому не стоит пренебрегать спортом и диетами. Лето обещает быть очень жарким во всех смыслах.

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