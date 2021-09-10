Бренд Balenciaga выпустил копию клетчатой хозяйственной сумки за 2 тысячи долларов

Французский бренд презентовал клетчатую сумку для шопинга, которая похожа на баул для похода на рынок.

Французский Модный дом Balenciaga выпустил копию клетчатой хозяйственной сумки, которую еще называют рыночным баулом. Модель сумки сине-бело-красного цвета в клетку называется Barbes. Цена за такой аксессуар на официальном сайте бренда - 2090 долларов.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Изготовлена она из телячьей кожи. На передней часте сумки изображен логотип люксового бренда. В комплекте к ней идут два съемных ремешка. В средине есть потайной кармашек на молнии.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Выпустили также модель и побюджетнее – среднего размера. Цена такого фэшн-аксессуара модницам обойдется в 1590 долларов.

Сумка Balenciaga/Скрин

Не обидели и любителей маленьких размеров. В коллекцию вошла небольшая сумочка на молнии, которая отлично подойдет для лаконичных образов.

Сумка Balenciaga/Скрин

В коллекцию вошли сумки и других расцветок. Как говорится - на любой вкус.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

К слову, в 2016 году Balenciaga выпустил полосатую сумку стоимость около 2 тысячи долларов. Тогда эта модель наделала шума в модной индустрии. Многие потребители раскритиковали бренд за то, что они за такие деньки продают сумку, которая похожа на баул для похода на рынок или которую можно увидеть на вокзале. Хотя среди модных ценителей были и те, которым пришелся по душе такой аксессуар. И стритстайлы мировых недель моды пестрели луками с полосатыми сумками Balenciaga.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga. Стритстайл во время Недели женской одежды в Париже FW 17/18. 2017 год / Getty Images

Сумка Balenciaga. Стритстайл во время Недели моды в Нью-Йорке, 2017 год / Getty Images

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