Брючные костюмы, бархат и немного ретро: Emporio Armani презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Emporio Armani. В этот раз 89-летний дизайнер Джорджио Армани сделал акцент в коллекции на брючных костюмах в итальянском и немного ретро стиле. Девушки на подиуме демонстрировали наряды со свободными брюками, жакетами и жилетами выполненные из бархата, вельвета, клетчатой ткани.

Также важной частью образов стали рубашки, которые бренд предлагает в совершенно разных вариациях. Но помимо костюмов на подиуме можно было увидеть вещи из трикотажа, несколько вариантов вечерних и коктейльных платьев и мини-юбки. Шляпы, бусы, массивные серьги и шейные платки выступали в качестве ярких аксессуаров.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 Emporio Armani / Фото: Associated Press

В показе приняла участие также украинская модель Юлия Ратнер.

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

Юлия Ратнер / Фото: Getty Images

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