Брюки оверсайз и много обнаженного тела в коллекции Missoni сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной.
Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 подойдет тем, кто любит одеться немного вызывающе и в то же время достаточно необычно.
Цвет и принты
Очень яркие цвета соседствуют с приглушенной гаммой. Очень эффектно смотрятся яркие детали в сочетании с серебристыми, серыми и голубыми тонами.
В главной роли - принты. Все фирменные принты Missoni присутствуют, также есть цветочный принт и комбинации из разных принтов в одной детали образа.
Фактуры и ткани
Основу коллекции составляет традиционный для бренда трикотаж. Но есть и кожа, замша, деним и ткани, расшитые пайетками.
Фасоны и силуэты
Сексуальность - главный тренд сезона, и именно она диктует фасоны: заниженную талию широких брюк оверсайз, которые предлагают нам носить с кроп-топами, платья с вырезами в неожиданных местах, мини-платья без бретелек, бра вместо топа и прозрачные платья.
Аксессуары и детали
Босоножки, показанные в коллекции, отличается изяществом и прекрасно смотрятся в ярких цветах.
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