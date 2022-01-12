Брюки оверсайз и много обнаженного тела в коллекции Missoni сезона весна-лето 2022

Брюки оверсайз и много обнаженного тела в коллекции Missoni сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной.

Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 подойдет тем, кто любит одеться немного вызывающе и в то же время достаточно необычно.

Цвет и принты

Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень яркие цвета соседствуют с приглушенной гаммой. Очень эффектно смотрятся яркие детали в сочетании с серебристыми, серыми и голубыми тонами.

Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В главной роли - принты. Все фирменные принты Missoni присутствуют, также есть цветочный принт и комбинации из разных принтов в одной детали образа.

Фактуры и ткани

Основу коллекции составляет традиционный для бренда трикотаж. Но есть и кожа, замша, деним и ткани, расшитые пайетками.

Фасоны и силуэты

Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Сексуальность - главный тренд сезона, и именно она диктует фасоны: заниженную талию широких брюк оверсайз, которые предлагают нам носить с кроп-топами, платья с вырезами в неожиданных местах, мини-платья без бретелек, бра вместо топа и прозрачные платья.

Аксессуары и детали

Коллекция Missoni прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Босоножки, показанные в коллекции, отличается изяществом и прекрасно смотрятся в ярких цветах.

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