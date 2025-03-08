Брюки, платья с драпировками и тренчи: бренд Victoria Beckham представил коллекцию сезон осень-зима 2025-2026

Виктория была, как всегда, верна своему стилю и эстетике, которую придумала для бренда, ведь на подиуме опять представила много вариантов своих уже фирменных платьев из джерси и шелка, который несмотря на простые силуэты смотрятся шикарно.

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также Бекхэм предлагает в новом сезоне оверсайз плащи с воротниками-стойками, деним, разные варианты рубашек, а также классические длинные брюки, без которых не обходится ни один показ этого бренда.

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Как и многих другие бренды, Виктория продемонстрировала трикотаж с капюшонами и объемные сумки, но некоторые наряды она все же предлагает дополнять маленькими клатчами квадратной формы, которая напоминала портфель для документов. Маскулинность присутствовала в коллекции благодаря жакетам, костюмам и обуви.

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Были представлены мини-платья, пальто и пиджаки с эффектными подвернутыми краями, а также свитера и куртки с воротниками, также завернутыми у горла.

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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