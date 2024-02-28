Будуарные пеньюары, прозрачные ткани и смокинги: Dolce & Gabbana презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Главной темой этой коллекции стали классические вечерние смокинги.
Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана остались верны себе, своему вкусу и стилю, когда презентовали в Милане новую коллекцию. Однако на подиуме мы не увидели ничего нового, поскольку коллекция опять стала повторением предыдущих работ дизайнеров. На подиуме они представили изделия исключительно в черном цвете, которые являли собой сексуальные наряды в бельевом стиле: бра на тонких бретельках, прозрачные платья-пеньюары, черные брюки, отсылки к мужскому смокингу, а также вуали и трусы.
Также было несколько вариантов изделий с анималистичным принтом, платья со стразами и пайетками и крупный горох. Конечно же, не обошлось и без черного кружева, перьев и прозрачного шелка.
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