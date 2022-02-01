Части тела как декор в коллекции Shiaparelli сезона весна-лето 2022

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 была представлена в виде фотосессии.
Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень эффектно. Особое внимание дизайнеры уделили декору и деталям. Каждый образ хочется рассматривать подробно.
Цвет и принт
Коллекция частично представлена в виде черно-белых снимком. Из этого можно сделать вывод, что цвет не играет столь уж заметной роли в образах. Меж тем многие образы содержат полосатый принт, который смотрится очень выразительно.
Фактуры и ткани
Очень много кожи, есть деним, шелк, полупрозрачные ткани и ткани с блестками и пайетками.
Фасоны и силуэты
Силуэты очень женственные, часто с акцентом на талии. Еще один акцент на груди - конструкции в виде конусов или больших цветков смотрятся очень сексуально и немного вызывающе.
Аксессуары и детали
Детали - самое впечатляющее в коллекции. Стоит обратить внимание на украшения и пряжки ремней в виде ушных раковин, пуговицы и аппликации в виде глаз, носа, вставки в виде фрагмента торса, серьги с попами и прочие невероятно необычные и интересные детали коллекции.
Читайте также:
- Кринолины и фраки в коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2022
- Идеальные комбинезоны и кэтсьюты в коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022
- Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022
- Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022
- Тигрово-леопардовая и очень сексуальная коллекция Roberto Cavalli сезона весна-лето 2022
- Разноцветные булавки, платочные принты и винил в коллекция Versace сезона весна-лето 2022
- Геометрические принты в коллекции Paco Rabanne сезона весна-лето 2022
- Мини-юбки и кроп-топы в коллекции Max Mara сезона весна-лето 2022