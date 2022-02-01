Части тела как декор в коллекции Shiaparelli сезона весна-лето 2022

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 была представлена в виде фотосессии.

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень эффектно. Особое внимание дизайнеры уделили декору и деталям. Каждый образ хочется рассматривать подробно.

Цвет и принт

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекция частично представлена в виде черно-белых снимком. Из этого можно сделать вывод, что цвет не играет столь уж заметной роли в образах. Меж тем многие образы содержат полосатый принт, который смотрится очень выразительно.

Фактуры и ткани

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много кожи, есть деним, шелк, полупрозрачные ткани и ткани с блестками и пайетками.

Фасоны и силуэты

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Силуэты очень женственные, часто с акцентом на талии. Еще один акцент на груди - конструкции в виде конусов или больших цветков смотрятся очень сексуально и немного вызывающе.

Аксессуары и детали

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Детали - самое впечатляющее в коллекции. Стоит обратить внимание на украшения и пряжки ремней в виде ушных раковин, пуговицы и аппликации в виде глаз, носа, вставки в виде фрагмента торса, серьги с попами и прочие невероятно необычные и интересные детали коллекции.

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