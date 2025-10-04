Черная кожа и прозрачные платья: бренд Saint Laurent показа коллекцию весна–лето 2026

Показ Saint Laurent весна-лето 2026 / © Associated Press

Известный французский Модный дом решил провести свой показ традиционно перед Эйфелевой башней, но в этот раз антуража и особой атмосферы добавляли белые гортензии высаженные вокруг и ставшие фоном для демонстрации нарядов коллекции весна-лето 2026.

В своей коллекции креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вдохновлялся эстетикой основателя компании. Основной акцент был поставлен на черный цвет и кожу — показ открыли строгие кожаные куртки с четкой линией плеч и юбки-карандаши, которые будто перенесли в эпоху рок-шика 80-х, но в новой интерпретации.

Также дизайнер предлагает много вариаций белых блуз с акцентными бантами, прозрачные платья с асимметричными подолами, рюшами и воздушными вставками. Помимо этого на подиуме можно было увидеть высокие каблуки, остроносые лодочки и широкие кожаные ремни, которые подчеркивали силуэт, а крупные украшения оставались минимальными.

