Черно-белая коллекция Elie Saab сезона осень-зима 2021-2022

Новая коллекция знаменитого дизайнера не оставит равнодушными любителей роскошных женственных нарядов.
Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 практически монохромная, но при этом очень эффектная.
Цвет и принт
Главный цвет коллекции - черный. Также много нарядов в черно-белой гамме. Помимо черного и белого есть линия нарядов цвета морской волны, салатовых и бледно-розовых.
Довольно много вещей с принтами. Лидирует черно-белый графичный принт, polka do и клетка.
Фактуры и ткани
Ткани очень разнообразны, но вполне традиционны для бренда: шелк, кружево, шифон, бархат, украшенная пайетками ткань, тонкая шерсть и атлас. Много плиссированных тканей.
Фасоны и силуэты
Фасоны очень женственные с акцентом на талии. Есть лаконичные образы, лишенные каких-либо деталей, но есть и многослойные ансамбли со сложным кроем, украшенные бахромой или развевающимися узкими полосками ткани.
Преобладают расклешенные брюки и широкие юбки миди.
Аксессуары и обувь
Из аксессуаров стоит отметить пояса на талии и высокие ботфорты на шпильке.
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