Черно-белая коллекция Elie Saab сезона осень-зима 2021-2022

Новая коллекция знаменитого дизайнера не оставит равнодушными любителей роскошных женственных нарядов.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 практически монохромная, но при этом очень эффектная.

Цвет и принт

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главный цвет коллекции - черный. Также много нарядов в черно-белой гамме. Помимо черного и белого есть линия нарядов цвета морской волны, салатовых и бледно-розовых.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Довольно много вещей с принтами. Лидирует черно-белый графичный принт, polka do и клетка.

Фактуры и ткани

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Ткани очень разнообразны, но вполне традиционны для бренда: шелк, кружево, шифон, бархат, украшенная пайетками ткань, тонкая шерсть и атлас. Много плиссированных тканей.

Фасоны и силуэты

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фасоны очень женственные с акцентом на талии. Есть лаконичные образы, лишенные каких-либо деталей, но есть и многослойные ансамбли со сложным кроем, украшенные бахромой или развевающимися узкими полосками ткани.

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Преобладают расклешенные брюки и широкие юбки миди.

Аксессуары и обувь

Коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из аксессуаров стоит отметить пояса на талии и высокие ботфорты на шпильке.

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