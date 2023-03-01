Цветные шубы, прозрачные платья и оверсайз: Дом Gucci представил коллекцию осень-зима 2023-2024

Новым креативным директором Дома Gucci совсем недавно был объявлен Сабато Де Сарно, который ранее работал с Valentino, Prada и Dolce & Gabbana в команде дизайнеров, однако самостоятельно бренды он еще не возглавлял.

Когда в прошлом месяце было объявлено о его назначении, в Gucci заявили, что первая коллекция дизайнера будет выпущена аж весной 2024 года, поэтому над коллекцией прет-а-порте осень-зима 2023-2024 работала просто команда штатных дизайнеров бренда, но без лидера, как это обычно бывает.

Коллекция получилась довольно простой и без особых акцентов. На подиуме было представлено несколько известных из предыдущих коллекций деталей: пайетки, монограммы, бахрома. Также не обошлось и без трендов, поэтому можно увидеть жакеты оверсайз, длинные джинсы, прозрачные платья и несколько вариантов цветных шуб.

Вещи, ранее придуманные Алессандро Микеле и Томом Фордом, решили никак не интерпретировать в этот раз. Можно сказать, что эта коллекция получилась довольно нейтральной, поэтому еще больший интерес вызывает то, что же нам предложит в результате Сабато Де Сарно и получится ли у него создать что-то культовое, как, например, красный бархатный костюм.

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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