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Цветочная вышивка, аппликации и подчеркнутые талии: Balmain презентовал коллекцию весна-лето 2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
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Цветочная вышивка, аппликации и подчеркнутые талии: Balmain презентовал коллекцию весна-лето 2024

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press

Шоу состоялось несмотря ни на что и получилось очень роскошным.

В среду вечером в рамках Недели моды в Париже состоялся долгожданный показ весенне-летней коллекции модного дома Balmain. Некоторое время было под вопросом, будет ли шоу, поскольку практически перед самим показом бренд ограбили и по словам креативного директора бренда - модельера Оливье Рустена - украли более 50 единиц из новой коллекции.

Злоумышленники угнали фургон с вещами из новой коллекции, которую транспортировали из аэропорта в штаб-квартиру Модного дома. В результате дизайнер и его команда работали день и ночь, чтобы создать новые наряды для показа менее чем за две недели.

Но не удивительно, что кто-то захотел украсть эти вещи, поскольку коллекция получилась просто изумительной и действительно очень весенней. В декоре нарядов Рустен использовал много ярких оттенков, цветочных аппликаций и принтов. Также дизайнер представил много мини-нарядов и все вещи в коллекции были очень женственными и подчеркивали талию.

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Balmain / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
307
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