Цветочные мотивы, много вышивки и деним: Elie Saab представил кутюрную коллекцию весна-лето 2025

В рамках Недели моды, которая сейчас в самом разгаре в Париже, ливанский Модный дом Elie Saab, специализирующийся на роскошных нарядных платьях, представил свою новую коллекцию.

Ни одна Неделя моды во французской столице не обходится без коллекции этого бренда. Главной особенность марки является то, что наряды тщательно продуманы, имею сложные дизайны, праздничны и гламурны.

Во многих платьях бренда присутствует вышивка бисером, пайетками и другим декором, нередко также можно увидеть на платьях цветочные аппликации и бахрому.

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Однако в этот раз модельер решил немного поэксперементировать со тканями и презентовал серию нарядов из темно-синего денима. Вечерние платья имели высокие разрезы и цветочные мотивы, которые являлись отсылкой к весне и нежности.

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Детализация некоторых изделий также впечатляла.

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Elie Saab на сезон весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Читайте также: