Цветочные принты и сапоги в стиле диско в коллекции Victoria Beckham сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция бренда Victoria Beckham выдержана в ностальгическом духе и представлена в виде фотосессии в аскетичном интерьере.
Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 понравится тем, кто в одежде любит женственность и минимализм.
Цвет, принты и узоры
Основная часть коллекции выдержана в очень нежных пастельных тонах. Но есть и яркие красные акценты и полностью черные наряды.
Стоит отметить изящные цветочные принты и принт с крупными золотыми рыбками.
Фактуры и ткани
Игра фактур очень тонкая, красиво сочетаются трикотаж, тонкий шелк и кашемир.
Фасоны и силуэты
Фирменные длинные широкие прямые брюки с высокой талией в коллекции представлены широко, также есть красивые женственные платья длиной чуть ниже колен и с юбкой в складку или с плиссировкой и элегантные пальто.
Обувь и аксессуары
Обращает на себя внимание обувь, а именно, высокие серебряные сапоги с довольно широким голенищем и устойчивым каблуком.
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