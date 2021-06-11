Цветочные принты и сапоги в стиле диско в коллекции Victoria Beckham сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция бренда Victoria Beckham выдержана в ностальгическом духе и представлена в виде фотосессии в аскетичном интерьере.

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 понравится тем, кто в одежде любит женственность и минимализм.

Цвет, принты и узоры

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Основная часть коллекции выдержана в очень нежных пастельных тонах. Но есть и яркие красные акценты и полностью черные наряды.

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит отметить изящные цветочные принты и принт с крупными золотыми рыбками.

Фактуры и ткани

Игра фактур очень тонкая, красиво сочетаются трикотаж, тонкий шелк и кашемир.

Фасоны и силуэты

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фирменные длинные широкие прямые брюки с высокой талией в коллекции представлены широко, также есть красивые женственные платья длиной чуть ниже колен и с юбкой в складку или с плиссировкой и элегантные пальто.

Обувь и аксессуары

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обращает на себя внимание обувь, а именно, высокие серебряные сапоги с довольно широким голенищем и устойчивым каблуком.

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