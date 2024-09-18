Цветочные принты, клетка и ретро-эстетика: бренд Antonio Marras презентовал коллекцию весна-лето 2025

Коллекция получилась немного мрачной, но была очень элегантной.

В Милане в рамках Недели Моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 итальянского бренда Antonio Marras. Роскошные наряды представленные на подиуме были в этот раз вдохновлены актрисой ​​Анной Марией Пьеранджели известной также под псевдонимом Пьер Анджели, которая была родом из Сардинии.

В коллекции была заметна ретро-эстетика, цвета использовались в основном черные, оливковые, пастельные и серые. Также было несколько нарядов в ярких оттенках, которые выбивались из общей цветовой гаммы. Что касается принтов, то они были в основном цветочными, но также активно использовалась и крупная клетка.

Antonio Marras предложил в своей новой коллекции много вариантов бахромы, соломенные шляпы, декольте и даже изделия с перьями.

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Antonio Marras весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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