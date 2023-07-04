Цветочный декор и классические силуэты: Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024
На набережной Сены в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Chanel в рамках Недели высокой моды.
Коллекция осень-зима 2023-2024 от Виржини Виар представляет собой портрет чувствительной, но смелой парижанки: то, что она носит, о чем читает и думает, да и само ее отношение к жизни отражается в ансамбле из твида, шелкового шифона, органзы и инкрустированного кружева, а композиция из цветочных и графических мотивов свидетельствует о кипучести богатого и женственного творческого начала.
Среди вещей, которые были представлены на модном шоу, можно увидеть классические модные костюмы с юбками ниже колен, несколько вариантов пальто, а также изделия, богато расшитые пайетками и бисером.
Открывала шоу Каролин де Мегрэ - французская аристократка, модель и музыкальный продюсер.