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Цветочный декор и классические силуэты: Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
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Цветочный декор и классические силуэты: Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024

Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

На набережной Сены в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Chanel в рамках Недели высокой моды.

Коллекция осень-зима 2023-2024 от Виржини Виар представляет собой портрет чувствительной, но смелой парижанки: то, что она носит, о чем читает и думает, да и само ее отношение к жизни отражается в ансамбле из твида, шелкового шифона, органзы и инкрустированного кружева, а композиция из цветочных и графических мотивов свидетельствует о кипучести богатого и женственного творческого начала.

Среди вещей, которые были представлены на модном шоу, можно увидеть классические модные костюмы с юбками ниже колен, несколько вариантов пальто, а также изделия, богато расшитые пайетками и бисером.

Открывала шоу Каролин де Мегрэ - французская аристократка, модель и музыкальный продюсер.

Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ Chanel Haute Couture осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
371
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