Цветы, яркие оттенки и женственность: бренд Carolina Herrera презентовал коллекцию весна-лето 2025

В новом сезоне бренд предлагает обратить внимание на женственность и романтичность.
Во время Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекции весна-лето 2025 Модного дома Carolina Herrera.
Креативный директор марки Уэс Гордон остался верен кодам, которые заложила основательница тренда, чье имя он носит, поэтому в коллекции было много цветочных мотивов, которые можно заметить в принтах, украшениях и фасонах.
Цветы украшали как струящиеся платья, так и структурированные жакеты. Они были в виде аппликаций и больших 3D элементов. Но также на подиуме можно было заметить изделиях из ткани с классической гусиной лапкой и горохом.
Среди дополнительных элементов декора были: бисер, пайетки, банты, рюши, драпировка и фатин. Цветовая гамма же была не очень широкой, поскольку в нарядах было использовано в основном: синий, черный, белый, желтый и розовый.
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