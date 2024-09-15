Цветы, яркие оттенки и женственность: бренд Carolina Herrera презентовал коллекцию весна-лето 2025

В новом сезоне бренд предлагает обратить внимание на женственность и романтичность.

Во время Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекции весна-лето 2025 Модного дома Carolina Herrera.

Креативный директор марки Уэс Гордон остался верен кодам, которые заложила основательница тренда, чье имя он носит, поэтому в коллекции было много цветочных мотивов, которые можно заметить в принтах, украшениях и фасонах.

Цветы украшали как струящиеся платья, так и структурированные жакеты. Они были в виде аппликаций и больших 3D элементов. Но также на подиуме можно было заметить изделиях из ткани с классической гусиной лапкой и горохом.

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Среди дополнительных элементов декора были: бисер, пайетки, банты, рюши, драпировка и фатин. Цветовая гамма же была не очень широкой, поскольку в нарядах было использовано в основном: синий, черный, белый, желтый и розовый.

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

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