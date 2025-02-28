Дерзкие принты, бархат и шубы: бренд Roberto Cavalli представил коллекцию осень-зима 2025-2026

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2025-2026 Модного дома Roberto Cavalli. В этот раз креативный директор бренда Фаусто Пульизи презентовал эффектную и дерзкую коллекцию в лучших традициях эстетики этого бренда.

На подиуме можно было увидеть огромное количество бархата, кружева, шелка, принтованную одежду с леопардовыми, змеиными и цветочными рисунками. Также с моды не выходят шубы и Roberto Cavalli предлагает их с эстетике Mob wife. Также одним из интересных принтов, которые можно было увидеть на многих нарядах - извержение вулкана и лава. Такой рисунок был выбран Пульизи поскольку он вдохновлялся трагической историей города Помпеи. Вероятно, некоторые кожаные детали коллекции - тренчи, пояса и платья - были вдохновлены пеплом, под которым погреблен древний город.

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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