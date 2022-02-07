Дизайнеры не в стороне: на UFW представили арт-объект посвященный войне

Дизайнеры не в стороне: на UFW представили арт-объект посвященный войне

Во время Ukrainian Fashion Week дизайнер Полина Веллер показала вещи в стиле милитари на фигурах, которые сделала скульптор Мария Куликовская.

Фигуры – из баллистического мыла, которое используют для испытания летального оружия. Идея продемонстрировать "расстрелянные" скульптуры — пришла автору после того, как в июне 2014 года боевики захватили арт-центр в Донецке. Тогда мародеры – ради забавы – расстреляли работы Марии с автоматов.

Основами для коллекции одежды, получившей название "Спасательная нить", стали камуфляж, парашютные купола и защитные жилеты.

"Мода отражает общество и политические веяния, и эта коллекция не стала исключением. Я интерпретировала тему милитари, показывая, как искусство перед грубой силой войны беззащитно и как уязвим человек перед военной агрессией", — сказала Полина Веллер.

Дизайнеры UFW представили арт-объект, посвященный войне

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