Длина мини – горячий тренд сезона осень-зима 2021-2022

В моде короткие юбки и платья.

Несмотря на то, что впереди холодный сезон, в моду осенью и зимой 2021-2022 войдут очень короткие платья и мини-юбки.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Длина мини превалирует во многих коллекциях. Например, у Versace и Valentino большинство платьев и юбок экстремально короткие.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Поскольку ни осенний, ни тем более зимний сезон не располагают к ношению очень короткой одежды на голое тело, под мини-платья и мини-юбки Tom Ford, например, рекомендует надевать колготки, довольно плотные и ярких цветов.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Впрочем, мини-юбки в этом сезоне могут быть довольно теплыми сами по себе, если они, например, как в коллекции Miu Miu, сшиты из стеганых тканей.

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