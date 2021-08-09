Длина мини – горячий тренд сезона осень-зима 2021-2022

В моде короткие юбки и платья.
Несмотря на то, что впереди холодный сезон, в моду осенью и зимой 2021-2022 войдут очень короткие платья и мини-юбки.
Длина мини превалирует во многих коллекциях. Например, у Versace и Valentino большинство платьев и юбок экстремально короткие.
Поскольку ни осенний, ни тем более зимний сезон не располагают к ношению очень короткой одежды на голое тело, под мини-платья и мини-юбки Tom Ford, например, рекомендует надевать колготки, довольно плотные и ярких цветов.
Впрочем, мини-юбки в этом сезоне могут быть довольно теплыми сами по себе, если они, например, как в коллекции Miu Miu, сшиты из стеганых тканей.
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