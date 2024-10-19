Длинное пальто, кардиган и тренч: Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды на осень 2024 года

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами модными тенденциями осени.
Длинное пальто яркого цвета
Оно молодит, добавляет шарма и подходит как для подиумных, так и для повседневных образов. Практично, модно и, в то же время, must have этого сезона.
Пальто с палантином
Это настоящее сокровище. Палантин можно носить как шарф или как головной убор. А пальто с акцентными плечами придает особый шарм.
Укороченный тренч
Идеальная замена обычной куртке. Если вы за рулем, это просто лучший вариант для стильного комфорта.
Кожаный бомбер
Это настоящий хит, как в последней коллекции Saint Laurent. Вы можете носить его в стиле casual и с женственными платьями.
Тренч
Теперь это классика. Он может быть и теплым. Выбирайте шерстяные модели и более длинные, это всегда элегантно.
Длинный вязаный кардиган
Он невероятно уютный и в то же время очень стильный. Идеальный вариант для теплой осени, особенно в сочетании с джинсами или платьями.
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