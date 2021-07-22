Длинное трикотажное платье - абсолютный хит осеннего сезона

Этой осенью в моде трикотаж. Но особенно актуальными будут свитеры с очень длинными рукавами и платья.
В коллекциях сезона осень-зима 2021-2022 представлено много длинных трикотажных платьев. Есть варианты из тонкой шерсти или кашемира, есть хлопковая пряжа в лапшу, есть довольно грубая пряжа.
Цветовая гамма - самая разнообразная. Можно выбрать платье пастельных тонов, а можно отдать предпочтение очень яркому варианту.
Фасоны в моде тоже разные. Актуальны свободные прямые платья в пол, без пояса на талии, как в коллекции Chloe. Но, если вы хотите дополнить образ, подчеркнув талию поясом, такой вариант тоже приветствуется.
Тем же, кто любит трикотажные платья по фигуре, расстраиваться не стоит. Такие платья тоже актуальны. Например, в коллекции Laura Biagiotti есть такое в ультрамодном лавандовом цвете.
Черное платье из тонкого трикотажа по фигуре - тоже неплохая идея на эту осень.
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