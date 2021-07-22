Длинное трикотажное платье - абсолютный хит осеннего сезона

Этой осенью в моде трикотаж. Но особенно актуальными будут свитеры с очень длинными рукавами и платья.

В коллекциях сезона осень-зима 2021-2022 представлено много длинных трикотажных платьев. Есть варианты из тонкой шерсти или кашемира, есть хлопковая пряжа в лапшу, есть довольно грубая пряжа.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма - самая разнообразная. Можно выбрать платье пастельных тонов, а можно отдать предпочтение очень яркому варианту.

Фасоны в моде тоже разные. Актуальны свободные прямые платья в пол, без пояса на талии, как в коллекции Chloe. Но, если вы хотите дополнить образ, подчеркнув талию поясом, такой вариант тоже приветствуется.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тем же, кто любит трикотажные платья по фигуре, расстраиваться не стоит. Такие платья тоже актуальны. Например, в коллекции Laura Biagiotti есть такое в ультрамодном лавандовом цвете.

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Черное платье из тонкого трикотажа по фигуре - тоже неплохая идея на эту осень.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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