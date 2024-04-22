Для тех кто любит сладости и моду: бренд Fendi выпустил странные кожаные чехлы для конфет на палочке

Французский Модный дом Fendi решил удивить своих клиентов новым аксессуаром - чехлом для леденца на палочке. Этот необычный аксессуар бренд представил в коллекции осень-зима 2024-2025.

Чехол для леденца изготовленный из высококачественной кожи, был прошит вручную с замысловатыми деталями, на некоторых моделях таких чехлов есть тиснение.

Носить их можно как сумку, брелок на сумке или ожерелье. Аксессуар был представлен в ярко-красном, сером, армейском зеленом, черном, желтом и голубом цветах.

Показ Модного дома Fendi осень-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Показ Модного дома Fendi осень-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Показ Модного дома Fendi осень-зима 2024-2025 / Фото: Getty Images

Но также стоит напомнить, что вдохновляется едой Fendi не впервые. Самая знаменитая сумка этого бренда под названием Baguette была разработана в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди и стала символом девяностых, ведь ее позиционировали как обязательный аксессуар яркой и шикарной женщины. Вытянутый прямоугольный аксессуар получил свое название от французского багета, который традиционно носят под мышкой. Эти сумки бренд, кстати, также возвращает в моду.

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