Джинсовая куртка давно перестала быть просто практичной верхней одеждой. Сегодня это модный инструмент, который может структурировать образ, добавить расслабленности или, наоборот, сделать образ более собранным

И самое интересное, что она работает почти с любым стилем, от романтического до спортивного. Издание PureWow собрало актуальные способы носить джинсовую куртку в этом сезоне.

Джинсовый бомбер и длинная юбка. Объемный верх и вытянутый силуэт снизу создают баланс между расслабленностью и элегантностью.

Джинс на джинс. Комбинация нескольких джинсовых вещей разных оттенков (светлый, темный, черный) добавляет глубины образу. Это выглядит продуманно, а не перегружено.

Куртка и джинсовое платье. Джинсовое платье может иметь слишком свободный образ, но куртка добавляет структуры и делает силуэт более собранным.

Кроп-куртка, шорты и футболка . Идеальный летний вариант. Короткая куртка не перегружает и не «перегревает» образ.

Баланс с яркими принтами. Джинсовая куртка нейтрализует сложные узоры и делает образ более гармоничным.

Блейзер из джинсы. Это более структурированный вариант куртки, он хорошо сочетается с юбками-карандашами или классическими брюками.

Джинсовый тренч. Удлиненная версия с более «взрослым» настроением. Лучше всего смотрится с изящной обувью и элегантным верхом.

Куртка как топ и ремень. Застегнутая до конца джинсовая куртка с ремнем превращается в самостоятельный верхний элемент образа.

Переход между стилями. Джинсовая куртка идеально «сшивает» контрастные вещи, например, спортивные брюки и классическую рубашку.

Куртка в юбку с принтом. Нестандартная хитрость — заправленная джинсовая куртка в юбку создает акцент на талии.

Куртка с капюшоном . Более расслабленная уличная версия образа, которую можно «приглушить» аксессуарами, например, сумкой с анималистическим принтом.

Декорированная джинсовая куртка. Вышивка, стразы, нашивки или заклепки превращают базовую вещь в акцентный элемент гардероба.

Чего избегать

Не стоит носить короткую джинсовую куртку поверх длинной верхней одежды, например, тренча или пальто. Это нарушает пропорции, образ выглядит «сломанным», а силуэт становится неопрятным.

Правило простое: короткое — внутри, длинное — сверху.

Джинсовая куртка — не просто базовая вещь, а настоящий модный конструктор. Она адаптируется к любому стилю, настроению и сезону, позволяет экспериментировать без страха ошибиться. И именно поэтому остается неизменной классикой.