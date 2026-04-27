Писк моды
281
2 мин

Джинсовая куртка снова в моде — образы, которые легко повторить

Есть вещи, которые не выходят из моды, они просто меняют настроение. Джинсовая куртка именно такая, она одинаково легко «дружит» с летними платьями, леггинсами или даже праздничным образом.

Станислава Бондаренко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Associated Press

Джинсовая куртка давно перестала быть просто практичной верхней одеждой. Сегодня это модный инструмент, который может структурировать образ, добавить расслабленности или, наоборот, сделать образ более собранным

И самое интересное, что она работает почти с любым стилем, от романтического до спортивного. Издание PureWow собрало актуальные способы носить джинсовую куртку в этом сезоне.

  • Джинсовый бомбер и длинная юбка. Объемный верх и вытянутый силуэт снизу создают баланс между расслабленностью и элегантностью.

  • Джинс на джинс. Комбинация нескольких джинсовых вещей разных оттенков (светлый, темный, черный) добавляет глубины образу. Это выглядит продуманно, а не перегружено.

  • Куртка и джинсовое платье. Джинсовое платье может иметь слишком свободный образ, но куртка добавляет структуры и делает силуэт более собранным.

  • Кроп-куртка, шорты и футболка. Идеальный летний вариант. Короткая куртка не перегружает и не «перегревает» образ.

  • Баланс с яркими принтами. Джинсовая куртка нейтрализует сложные узоры и делает образ более гармоничным.

  • Блейзер из джинсы. Это более структурированный вариант куртки, он хорошо сочетается с юбками-карандашами или классическими брюками.

  • Джинсовый тренч. Удлиненная версия с более «взрослым» настроением. Лучше всего смотрится с изящной обувью и элегантным верхом.

  • Куртка как топ и ремень. Застегнутая до конца джинсовая куртка с ремнем превращается в самостоятельный верхний элемент образа.

  • Переход между стилями. Джинсовая куртка идеально «сшивает» контрастные вещи, например, спортивные брюки и классическую рубашку.

  • Куртка в юбку с принтом. Нестандартная хитрость — заправленная джинсовая куртка в юбку создает акцент на талии.

  • Куртка с капюшоном. Более расслабленная уличная версия образа, которую можно «приглушить» аксессуарами, например, сумкой с анималистическим принтом.

  • Декорированная джинсовая куртка. Вышивка, стразы, нашивки или заклепки превращают базовую вещь в акцентный элемент гардероба.

Чего избегать

Не стоит носить короткую джинсовую куртку поверх длинной верхней одежды, например, тренча или пальто. Это нарушает пропорции, образ выглядит «сломанным», а силуэт становится неопрятным.

Правило простое: короткое — внутри, длинное — сверху.

Джинсовая куртка — не просто базовая вещь, а настоящий модный конструктор. Она адаптируется к любому стилю, настроению и сезону, позволяет экспериментировать без страха ошибиться. И именно поэтому остается неизменной классикой.

