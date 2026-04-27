- Дата публикации
-
- Категория
- Писк моды
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 2 мин
Джинсовая куртка снова в моде — образы, которые легко повторить
Есть вещи, которые не выходят из моды, они просто меняют настроение. Джинсовая куртка именно такая, она одинаково легко «дружит» с летними платьями, леггинсами или даже праздничным образом.
Джинсовая куртка давно перестала быть просто практичной верхней одеждой. Сегодня это модный инструмент, который может структурировать образ, добавить расслабленности или, наоборот, сделать образ более собранным
И самое интересное, что она работает почти с любым стилем, от романтического до спортивного. Издание PureWow собрало актуальные способы носить джинсовую куртку в этом сезоне.
Джинсовый бомбер и длинная юбка. Объемный верх и вытянутый силуэт снизу создают баланс между расслабленностью и элегантностью.
Джинс на джинс. Комбинация нескольких джинсовых вещей разных оттенков (светлый, темный, черный) добавляет глубины образу. Это выглядит продуманно, а не перегружено.
Куртка и джинсовое платье. Джинсовое платье может иметь слишком свободный образ, но куртка добавляет структуры и делает силуэт более собранным.
Кроп-куртка, шорты и футболка. Идеальный летний вариант. Короткая куртка не перегружает и не «перегревает» образ.
Баланс с яркими принтами. Джинсовая куртка нейтрализует сложные узоры и делает образ более гармоничным.
Блейзер из джинсы. Это более структурированный вариант куртки, он хорошо сочетается с юбками-карандашами или классическими брюками.
Джинсовый тренч. Удлиненная версия с более «взрослым» настроением. Лучше всего смотрится с изящной обувью и элегантным верхом.
Куртка как топ и ремень. Застегнутая до конца джинсовая куртка с ремнем превращается в самостоятельный верхний элемент образа.
Переход между стилями. Джинсовая куртка идеально «сшивает» контрастные вещи, например, спортивные брюки и классическую рубашку.
Куртка в юбку с принтом. Нестандартная хитрость — заправленная джинсовая куртка в юбку создает акцент на талии.
Куртка с капюшоном. Более расслабленная уличная версия образа, которую можно «приглушить» аксессуарами, например, сумкой с анималистическим принтом.
Декорированная джинсовая куртка. Вышивка, стразы, нашивки или заклепки превращают базовую вещь в акцентный элемент гардероба.
Чего избегать
Не стоит носить короткую джинсовую куртку поверх длинной верхней одежды, например, тренча или пальто. Это нарушает пропорции, образ выглядит «сломанным», а силуэт становится неопрятным.
Правило простое: короткое — внутри, длинное — сверху.
Джинсовая куртка — не просто базовая вещь, а настоящий модный конструктор. Она адаптируется к любому стилю, настроению и сезону, позволяет экспериментировать без страха ошибиться. И именно поэтому остается неизменной классикой.