Эффектная и женственная коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Знаменитый бренд представил коллекцию вечерних нарядов.
Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит роскошные вечерние образы с изюминкой.
Цвет и принты
Очень эффектно смотрится черно-белая линия, особенно хороши образы с широкой полоской или клеткой.
Линия ярко-розовых, алых, коралловых платьев и нарядов с цветочным принтом, узкой полоской или сочетанием принтов polka-dot и цветочного тоже очень интересна.
Фактуры и ткани
Преобладают шелк, атлас, фатин, ткань, расшитая пайетками - все, что обычно используется в вечерней моде.
Фасоны и силуэты
Большой интерес представляют образы с рукавами-фонариками, юбками-баллонами и даже топами баллонами.
Так же хороши приталенные корсетные платья с пышными юбками, платья с глубокими вырезами и наряды, состоящие из кроп-топа и юбки с высокой талией.
Аксессуары и детали
Обращает на себя внимание массивная бижутерия, особенно серьги с жемчужинами и цветочные колье.
Хороши также остроносые лодочки с принтом "горох".
Читайте также:
- Розы, бабочки и рюши в коллекции Blumarine сезона весна-лето 2022
- Объем, клоны и спецэффекты: коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022
- Плетение макраме и сандалии легионеров в коллекции Alberta Ferretti сезона весна-лето 2022
- Оборки и клетка в коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022
- Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022
- Яркая и сексуальная коллекция Chanel сезона весна-лето 2022