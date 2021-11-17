Эффектная и женственная коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Знаменитый бренд представил коллекцию вечерних нарядов.

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит роскошные вечерние образы с изюминкой.

Цвет и принты

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектно смотрится черно-белая линия, особенно хороши образы с широкой полоской или клеткой.

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Линия ярко-розовых, алых, коралловых платьев и нарядов с цветочным принтом, узкой полоской или сочетанием принтов polka-dot и цветочного тоже очень интересна.

Фактуры и ткани

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают шелк, атлас, фатин, ткань, расшитая пайетками - все, что обычно используется в вечерней моде.

Фасоны и силуэты

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Большой интерес представляют образы с рукавами-фонариками, юбками-баллонами и даже топами баллонами.

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Так же хороши приталенные корсетные платья с пышными юбками, платья с глубокими вырезами и наряды, состоящие из кроп-топа и юбки с высокой талией.

Аксессуары и детали

Коллекция Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обращает на себя внимание массивная бижутерия, особенно серьги с жемчужинами и цветочные колье.

Хороши также остроносые лодочки с принтом "горох".

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