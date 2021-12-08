Эффектная обувь и крошечные сумочки в коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2022

Эффектная обувь и крошечные сумочки в коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень яркой и в то же время лаконичной.

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит максимально выразительные образы и при этом минимум деталей.

Цвет и принты

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересно цветовое решение коллекции. Есть линия черно-белых ансамблей и очень ярких - горчичных, оранжевых, синих и зеленых образов.

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Но есть и интересные сочетания ярких акцентов с черным основным цветом.

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Фактуры и ткани

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Ткани очень разнообразны: шелк, атлас, полупрозрачный шифон и пайетки. Есть наряды из серебристой бахромы, тонкого трикотажа телесного цвета и пластика.

Фасоны и силуэты

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают укороченные жакеты, короткие юбки, минималистичные платья А-образного силуэта длиной выше середины бедра.

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Есть линия, стилизованная под боксерскую одежду, сшитая из блестящего атласа ярких цветов.

Аксессуары и детали

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на разнообразную и очень интересную обувь. Особенно хороши туфли с высокой гладиаторской шнуровкой и летние сапоги.

Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Сумки в этом сезоне значительно уменьшились в размерах. Традиционные для бренда формы теперь есть в микроразмерах. Смотрятся очень эффектно.

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