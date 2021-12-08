Эффектная обувь и крошечные сумочки в коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень яркой и в то же время лаконичной.
Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит максимально выразительные образы и при этом минимум деталей.
Цвет и принты
Очень интересно цветовое решение коллекции. Есть линия черно-белых ансамблей и очень ярких - горчичных, оранжевых, синих и зеленых образов.
Но есть и интересные сочетания ярких акцентов с черным основным цветом.
Фактуры и ткани
Ткани очень разнообразны: шелк, атлас, полупрозрачный шифон и пайетки. Есть наряды из серебристой бахромы, тонкого трикотажа телесного цвета и пластика.
Фасоны и силуэты
Преобладают укороченные жакеты, короткие юбки, минималистичные платья А-образного силуэта длиной выше середины бедра.
Есть линия, стилизованная под боксерскую одежду, сшитая из блестящего атласа ярких цветов.
Аксессуары и детали
Стоит обратить внимание на разнообразную и очень интересную обувь. Особенно хороши туфли с высокой гладиаторской шнуровкой и летние сапоги.
Сумки в этом сезоне значительно уменьшились в размерах. Традиционные для бренда формы теперь есть в микроразмерах. Смотрятся очень эффектно.
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