Эффектные принты и объемные юбки: Модный дом Versace презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

Модельер Донателла Версаче презентовала в Милане новую коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Роскошное шоу запомнилось изобилием роскоши, золота, принтов и сексуально элегантности.
Бренд предлагает в новой коллекции много вариантов нарядов в классических мотивах Модного дома, а также изделия из кожи, леопардовые принты на одежде и аксессуарах, черные цвет, блеск и даже объемные наряды в стилистике одеял от Versace Home. Также Донателла показала новые варианты кольчужных платьев, денима с декором и оверсайз изделия.
Особенностью шоу также стало то, что участие в нем приняла украинская модель Карина Мазяр, а Донателла вышла на подиум в конце показа в жакете, которому 33 года.
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