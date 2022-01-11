Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022

Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022

Весення коллекция получилась не менее интересной, чем зимняя.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 возвращает нас в первое десятилетие нынешнего века, когда брюки, юбки и шорты с сильно заниженной талией были ультрапопулярными.

Цвет

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цвета не яркие, приглушенные, преобладает бежево-коричневая гамма и серо-синяя с черным.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принтов нет, но есть платья с цветочными аппликациями.

Фактуры и ткани

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Много нарядов из плащевки, тонкой шерсти. Очень красивый тонкий и более плотный трикотаж, также есть блестящий шелк. Достаточно активно используется кожа.

Фасоны и силуэты

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют вещи с очень сильно заниженной талией, которые рекомендуется носить с кроп-топами, кроп-блузами, кроп-свитерами и даже кроп-жакетами, оставляя открытой большую часть туловища.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Также очень интересно смотрятся ультракороткие юбки в складку и юбки-миди с трикотажной вставкой на поясе, имитирующей нижнее белье.

Аксессуары и детали

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обратите внимание на обувь, которую дизайнеры бренда рекомендуют носить с высокими шелковыми мужскими носками.

Читайте также: