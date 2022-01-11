Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022

Весення коллекция получилась не менее интересной, чем зимняя.
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 возвращает нас в первое десятилетие нынешнего века, когда брюки, юбки и шорты с сильно заниженной талией были ультрапопулярными.
Цвет
Цвета не яркие, приглушенные, преобладает бежево-коричневая гамма и серо-синяя с черным.
Принтов нет, но есть платья с цветочными аппликациями.
Фактуры и ткани
Много нарядов из плащевки, тонкой шерсти. Очень красивый тонкий и более плотный трикотаж, также есть блестящий шелк. Достаточно активно используется кожа.
Фасоны и силуэты
Основу коллекции составляют вещи с очень сильно заниженной талией, которые рекомендуется носить с кроп-топами, кроп-блузами, кроп-свитерами и даже кроп-жакетами, оставляя открытой большую часть туловища.
Также очень интересно смотрятся ультракороткие юбки в складку и юбки-миди с трикотажной вставкой на поясе, имитирующей нижнее белье.
Аксессуары и детали
Обратите внимание на обувь, которую дизайнеры бренда рекомендуют носить с высокими шелковыми мужскими носками.
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