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Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022

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Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Весення коллекция получилась не менее интересной, чем зимняя.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 возвращает нас в первое десятилетие нынешнего века, когда брюки, юбки и шорты с сильно заниженной талией были ультрапопулярными. 

Цвет 

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цвета не яркие, приглушенные, преобладает бежево-коричневая гамма и серо-синяя с черным.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принтов нет, но есть платья с цветочными аппликациями. 

Фактуры и ткани

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Много нарядов из плащевки, тонкой шерсти. Очень красивый тонкий и более плотный трикотаж, также есть блестящий шелк. Достаточно активно используется кожа. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют вещи с очень сильно заниженной талией, которые рекомендуется носить с кроп-топами, кроп-блузами, кроп-свитерами и даже кроп-жакетами, оставляя открытой большую часть туловища. 

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Также очень интересно смотрятся ультракороткие юбки в складку и юбки-миди с трикотажной вставкой на поясе, имитирующей нижнее белье. 

Аксессуары и детали

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обратите внимание на обувь, которую дизайнеры бренда рекомендуют носить с высокими шелковыми мужскими носками. 

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