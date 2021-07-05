Элегантная и многослойная коллекция Max Mara сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень практичная с ярко выраженной сезонной принадлежностью.
Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 несет в себе все главные достоинства бренда. В ней есть уютные свитеры и элегантные пальто, хорошо скроенные жакеты и интересные юбки.
Цвет
Цветовая гамма очень осенняя. В ней преобладают бежевые, верблюжьи, желтые, умбристые и зеленоватые тона, есть серые вещи, черные и ярко-красные акценты.
Из принтов лидирует клетка, "елочка" и геометрический орнамент.
Фактуры и ткани
Конечно же, в коллекции много вещей из шерсти и кашемира. Очень красивый трикотаж разной степени пушистости. Пальто из эко-меха и стеганые ткани тоже есть.
Фасоны и силуэты
Почти все образы многослойные, при этом на длинный блейзер предлагается надевать достаточно короткую косуху, а кардиган - на пальто. Очень эффектно смотрятся объемные свитеры оверсайз с легкими юбками длины миди.
Аксессуары и детали
Стоит обратить внимание на короткие ботинки на шнуровке, которые прекрасно дополняют любой наряд.
Также представляют интерес косынки в качестве головных уборов.
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