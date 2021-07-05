Элегантная и многослойная коллекция Max Mara сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень практичная с ярко выраженной сезонной принадлежностью.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 несет в себе все главные достоинства бренда. В ней есть уютные свитеры и элегантные пальто, хорошо скроенные жакеты и интересные юбки.

Цвет

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма очень осенняя. В ней преобладают бежевые, верблюжьи, желтые, умбристые и зеленоватые тона, есть серые вещи, черные и ярко-красные акценты.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из принтов лидирует клетка, "елочка" и геометрический орнамент.

Фактуры и ткани

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Конечно же, в коллекции много вещей из шерсти и кашемира. Очень красивый трикотаж разной степени пушистости. Пальто из эко-меха и стеганые ткани тоже есть.

Фасоны и силуэты

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Почти все образы многослойные, при этом на длинный блейзер предлагается надевать достаточно короткую косуху, а кардиган - на пальто. Очень эффектно смотрятся объемные свитеры оверсайз с легкими юбками длины миди.

Аксессуары и детали

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит обратить внимание на короткие ботинки на шнуровке, которые прекрасно дополняют любой наряд.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также представляют интерес косынки в качестве головных уборов.

Смотрите также другие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку