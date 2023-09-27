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Эстетика 80-х, лаконичность и роскошные цвета: бренд Saint Laurent представил коллекцию весна-лето 2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Эстетика 80-х, лаконичность и роскошные цвета: бренд Saint Laurent представил коллекцию весна-лето 2024

Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции прет-а-порте Модного дома Saint Laurent.

Шоу креативного директора бренда Энтони Ваккарелло было традиционно очень стильным и красивым.

Дизайнер отказался от декора на вещах и представил совершенную и лаконичную коллекцию, главный акцент в которой был поставлен на Saharien jacket - жакет, который в 1967 году презентовал публике Ив Сен Лоран.

Также в этой коллекции мы опять видим эстетику 80-х, поскольку на моделях были массивные украшения, капроновые колготки, яркие макияжи и зализанные прически.

Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / © Associated Press
Показ коллекции весне-лето 2024 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
213
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