Фактуры, мягкие цвета и элегантность: бренд Tory Burch презентовал коллекцию осень-зима 2024

Дизайнер Тори Берч в рамках Недели моды в Нью-Йорке презентовала публике коллекцию на сезон осень-зима 2024. Шоу бренда состоялось в библиотеке Нью-Йорка, а на подиуме модели показали наряды с легкими мини-юбками, рюшами, брючные костюмы, много вариаций тренчей, а также изделия из кожи.

Дизайнер предлагает в новом сезоне носить идеально скроенные стильные пальто свободного дизайна, наряды с рафией, а также яркие юбки ниже колен. Также нельзя не отметить, что центральным в коллекции стал А-силуэт, легкие носибельные цвета и сочетание фактур.

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Tory Burch осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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