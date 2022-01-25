Фигурные декольте и рукава на животе в коллекции Rick Owens сезона весна-лето 2022

Как всегда, коллекция дизайнера получилась яркой и немного эпатажной.
Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 по силуэтам, подбору фактур и аксессуаров очень напоминает коллекцию весна-лето прошлого года.
Цвет и принт
Цветовая гамма не богатая: черный, белый, кирпично-красны, горчичный, серо-голубой. Принтов практически нет.
Фактуры и ткани
Фактуры очень разнообразны: шелк, шифон, органза, кожа. Очень интересный "дырявый" трикотаж составляет изюминку коллекции.
Фасоны и силуэты
Крылатая линия плеча, знакомая нам по предыдущим коллекциям, в этом показе тоже присутствует. Также есть очень интересные модели с фигурным декольте и свитеры с рукавом по центру живота.
Аксессуары и детали
По-прежнему визитной карточкой дизайнера остается эффектная обувь - очень высокие сандалии-ботфорты на прозрачном каблуке и платформе.
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