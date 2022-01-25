Фигурные декольте и рукава на животе в коллекции Rick Owens сезона весна-лето 2022

Фигурные декольте и рукава на животе в коллекции Rick Owens сезона весна-лето 2022

Как всегда, коллекция дизайнера получилась яркой и немного эпатажной.

Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 по силуэтам, подбору фактур и аксессуаров очень напоминает коллекцию весна-лето прошлого года.

Цвет и принт

Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма не богатая: черный, белый, кирпично-красны, горчичный, серо-голубой. Принтов практически нет.

Фактуры и ткани

Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Фактуры очень разнообразны: шелк, шифон, органза, кожа. Очень интересный "дырявый" трикотаж составляет изюминку коллекции.

Фасоны и силуэты

Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Крылатая линия плеча, знакомая нам по предыдущим коллекциям, в этом показе тоже присутствует. Также есть очень интересные модели с фигурным декольте и свитеры с рукавом по центру живота.

Аксессуары и детали

Коллекция Rick Owens прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

По-прежнему визитной карточкой дизайнера остается эффектная обувь - очень высокие сандалии-ботфорты на прозрачном каблуке и платформе.

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