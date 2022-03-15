Флисовые кофты, балаклавы, штаны: Андре Тан рассказал, сколько сшил бесплатно вещей для армии

С начала русско-украинской войны дизайнер Андре Тан полностью сосредоточил все свое производство на помощи украинской армии.

Производство дизайнера за две недели войны отшило для ВСУ теплые вещи, белье, верхнюю одежду, разгрузки, балаклавы и другие необходимые теплые вещи. Всего было сшито более 10 тысяч единиц необходимой одежды, и все это совершенно бесплатно.

На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал подписчикам все подробнее.

"Более 10 тысяч единиц. Именно столько за 2 недели смогли сшить и отдать бесплатно единиц одежды нашим бойцам, нашим защитникам. Без выходных, без передышки! Каждый день десятки наших пчелок (так Андре называет свою команду – Прим. ред.) по всей стране работают ради того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой!

Что именно было сделано:

спальные мешки – 1500 шт.

флисовые кофты – 3500 шт.

штаны – 1000 шт.

жилеты – 1600 шт.

разгрузки – 300 шт.

нижнее белье – 1200 шт.

плащ-палатки – 200 шт.

балаклава – 1000 шт.

Хотим поблагодарить каждого из вас! Благодаря вам были закуплены километры ткани и фурнитуры! Но останавливаться мы просто не имеем права! Поэтому продолжаем делать то, что умеем лучше всего – шить! Для каждого нашего защитника! Извините, у меня не было времени писать для вас посты и делать креативный контент. График действительно безумный. Завтра обещаю начать. Какой контент хотите видеть на моей странице? Кто желает приобщиться к помощи финансово (очень нуждаемся в этом) оставляем номер карты: 5375411504540563 Алексенко Александра", — говорится в сообщении дизайнера.

Также в своем видеообращении изнуренный работой нон-стоп дизайнер рассказал, что первое, что сделает после окончания войны — начнет поднимать украинскую промышленность и создавать роскошные платья для украинок.

Обратную связь дизайнер тоже получает. Бойцы закарпатского батальона "Солнышко" поблагодарили Тана в видео.

"Русские танкисты мерзнут в своих консервах-танках, наши ребята же их "красиво" уничтожают, будучи одетыми в теплые, стильные, молодежные вещи"

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