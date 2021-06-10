Футуристическая коллекция Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2021-2022

Новая коллекция Dolce & Gabbana удивила преданных поклонников знаменитого дизайнерского дуэта.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 - это взгляд в будущее, она посвящена новой цифровой реальности.

Цвет, принты и узоры

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Совершенно неожиданная для дизайнеров цветовая гамма и новое прочтение любимых принтов демонстрирует глубину переосмысления взглядов на моду и дизайн. Хотя в коллекции присутствует традиционная черная и черно-белая тема, основные цвета яркие, кислотные, много металлика и серебра.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фирменный леопардовый принт сильно укрупнен и выполнен в яркой цветовой гамме.

Фактуры и ткани

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В коллекции наряду со вполне традиционными тканями использованы высокотехнологичные материалы будущего. Много пластика, металлизированных тканей, игра фактур в некоторых образах просто завораживает. Модные в этом сезоне стеганые ткани тоже присутствуют.

Фасоны и силуэты

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фирменные шнурованные корсеты, мини-платья, бандо и шорты с высокой талией соседствуют с дутыми пуховиками огромных размеров, куртками-трансформерами и объемными кардиганами ядовитых цветов.

Обувь и аксессуары

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обувь очень разнообразная, есть классические открытые босоножки, остроносые лодочки и лаковые ботильоны, а есть большие кроссовки, грубые ботинки на шнуровке и сапоги из стеганых тканей.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень много массивных украшений. Особенно эффектно смотрятся длинные нити жемчуга и цепи с кулонами.

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