Геометрические принты в коллекции Paco Rabanne​​​​​​​ сезона весна-лето 2022

Невероятно яркую и эффектную коллекцию показал в этом сезоне знаменитый Модный дом.

Коллекция Paco Rabanne прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится любителям сложных геометрических принтов и оптических иллюзий.

Цвет и принт

Коллекция Paco Rabanne​​​​​​​ прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма довольно яркая и разнообразная, много золота. Но главное в коллекции - это принты. Среди них преобладают геометрические и футуристические, хотя есть и цветочные. Очень интересны оптические иллюзии и сочетание разных принтов в одном образе.

Фактуры и ткани

Коллекция Paco Rabanne​​​​​​​ прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Легкие летние фактуры сочетаются с фирменной металлической тканью. Есть ткань, расшитая пайетками и ткань из крупных золотых пайеток.

Фасоны и силуэты

Коллекция Paco Rabanne​​​​​​​ прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много туник и юбок предлагается носить с брюками на восточный манер. Также много топов, не закрывающих живот полностью, сарафанов и блуз с американской проймой.

Аксессуары и детали

Коллекция Paco Rabanne​​​​​​​ прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектная обувь - высокие сандалии на шнуровке и грубой подошве. Также хороши панамки с принтами, как на одежде, шапочки с бахромой и широкие золотые ожерелья и браслеты в виде цепей.

Читайте также: