Геометрические принты в коллекции Paco Rabanne​​​​​​​ сезона весна-лето 2022

Невероятно яркую и эффектную коллекцию показал в этом сезоне знаменитый Модный дом.
Коллекция Paco Rabanne прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится любителям сложных геометрических принтов и оптических иллюзий.
Цвет и принт
Цветовая гамма довольно яркая и разнообразная, много золота. Но главное в коллекции - это принты. Среди них преобладают геометрические и футуристические, хотя есть и цветочные. Очень интересны оптические иллюзии и сочетание разных принтов в одном образе.
Фактуры и ткани
Легкие летние фактуры сочетаются с фирменной металлической тканью. Есть ткань, расшитая пайетками и ткань из крупных золотых пайеток.
Фасоны и силуэты
Очень много туник и юбок предлагается носить с брюками на восточный манер. Также много топов, не закрывающих живот полностью, сарафанов и блуз с американской проймой.
Аксессуары и детали
Очень эффектная обувь - высокие сандалии на шнуровке и грубой подошве. Также хороши панамки с принтами, как на одежде, шапочки с бахромой и широкие золотые ожерелья и браслеты в виде цепей.
Читайте также:
- Кринолины и фраки в коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2022
- Шелк и мех в коллекции Fendi сезона весна-лето 2022
- Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022
- Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022
- Кроп-топы и ковбойские сапоги в коллекции Vera Wang сезона весна-лето 2022
- В стиле 70-х: коллекция Elie Saab прет-а-порте сезона весна-лето 2022
- Скандальные колье-петли и эффектная обувь в коллекции Givenchy сезона весна-лето 2022
- Мини-юбки и кроп-топы в коллекции Max Mara сезона весна-лето 2022