Геометричная и лаконичная коллекция Hermes сезона осень-зима 2021-2022

Который сезон подряд знаменитый Модный дом Hermes радует своих поклонников чистотой линий и красотой кроя.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 скроена таким образом, что в основе практически каждого элемента наряда лежит прямоугольник или квадрат, иногда подчеркнутый даже цветом.

Цвет и принты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма сдержанная. Есть черная линия, бежевая, кирпично-красна, шоколадно-коричневая и цвет марсала.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из принтов довольно широко используется клетка и немного polka dot.

Фактуры и ткани

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Традиционно много кожи и замши, есть шерсть, стеганая ткань и темный деним.

Фасоны и силуэты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на укороченные брюки, сшитые из прямоугольных отрезков ткани, они очень эффектно смотрятся в двухцветном варианте.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также хороши женственные платья длины миди с акцентом на талии в духе 70-х и вещи с бахромой.

Аксессуары и детали

Традиционно очень хороши сумки, особенно маленьких размеров.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сапоги и полусапоги с прямым широким голенищем и строчкой по центру спереди тоже очень интересно смотрятся.

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