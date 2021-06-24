Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Геометричная и лаконичная коллекция Hermes сезона осень-зима 2021-2022

Который сезон подряд знаменитый Модный дом Hermes радует своих поклонников чистотой линий и красотой кроя.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 скроена таким образом, что в основе практически каждого элемента наряда лежит прямоугольник или квадрат, иногда подчеркнутый даже цветом.

Цвет и принты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма сдержанная. Есть черная линия, бежевая, кирпично-красна, шоколадно-коричневая и цвет марсала.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из принтов довольно широко используется клетка и немного polka dot.  

Фактуры и ткани

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Традиционно много кожи и замши, есть шерсть, стеганая ткань и темный деним. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на укороченные брюки, сшитые из прямоугольных отрезков ткани, они очень эффектно смотрятся в двухцветном варианте.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также хороши женственные платья длины миди с акцентом на талии в духе 70-х и вещи с бахромой. 

Аксессуары и детали

Традиционно очень хороши сумки, особенно маленьких размеров. 

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сапоги и полусапоги с прямым широким голенищем и строчкой по центру спереди тоже очень интересно смотрятся. 

Смотрите также другие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022