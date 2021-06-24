Геометричная и лаконичная коллекция Hermes сезона осень-зима 2021-2022

Который сезон подряд знаменитый Модный дом Hermes радует своих поклонников чистотой линий и красотой кроя.
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 скроена таким образом, что в основе практически каждого элемента наряда лежит прямоугольник или квадрат, иногда подчеркнутый даже цветом.
Цвет и принты
Цветовая гамма сдержанная. Есть черная линия, бежевая, кирпично-красна, шоколадно-коричневая и цвет марсала.
Из принтов довольно широко используется клетка и немного polka dot.
Фактуры и ткани
Традиционно много кожи и замши, есть шерсть, стеганая ткань и темный деним.
Фасоны и силуэты
Обратите внимание на укороченные брюки, сшитые из прямоугольных отрезков ткани, они очень эффектно смотрятся в двухцветном варианте.
Также хороши женственные платья длины миди с акцентом на талии в духе 70-х и вещи с бахромой.
Аксессуары и детали
Традиционно очень хороши сумки, особенно маленьких размеров.
Сапоги и полусапоги с прямым широким голенищем и строчкой по центру спереди тоже очень интересно смотрятся.
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