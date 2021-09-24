Гигантские, яркие и на цепочке: самые модные сумки сезона осень-зима 2021-2022

Какую сумку выбрать этой осенью и зимой.

В сезоне осень-зима 2021-2022 в моду неожиданно вошли очень большие сумки, яркие сумки, сумки в стиле диско и сумки на цепочках. Рассмотрим все эти модели подробнее.

Гигантские сумки

Коллекция Marni прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сумки, способные вместить содержимое всего рабочего стола, очевидно, будут особенно популярны в наше нелегкое ковидное время. Когда все всегда с собой, не так страшен внезапный локдаун.

Сумки на цепочке

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Getty Images

Цепочки могут быть как крупные, так и мелкие. Материалы тоже варьируются: пластик, металл. Выглядят такие сумки нарядно и в носке тоже очень практичны.

Яркие сумки

Коллекция Staud прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В холодное время года дизайнеры решили порадовать нас насыщенными цветами аксессуаров. Яркая сумка украсит любой образ, да и вообще, она сама по себе событие.

Сумки в стиле диско

Коллекция Jil Sander прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень популярны будут сверкающие и переливающиеся сумки, достойные королевы дискотеки из 90-х.

Маленькие сумки

Коллекция Longchamp прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Наряду с очень большими сумками в моде по-прежнему сумки микроскопических размеров. Они могут быть самыми разными: поясными, микроклатчами, сумками-кошельками. Носить их можно сразу несколько. Это удобно: в одной кредитка, в другой - телефон, в третьей - помада.

Сумки с замками

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Довольно неожиданный тренд - акцент на застежке в виде врезного или навесного замка.

Меховые и тканевые

Коллекция Staud прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Практически каждый холодный сезон приносит моду на сумки из теплых тканей: меха, плюша, шерсти, букле. Этот сезон - не исключение.

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