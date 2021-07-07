Гламур и сафари в коллекции Moschino сезона осень-зима 2021-2022

Модный дом презентовал коллекцию в виде фильма Jungle Red. Он отсылает к ленте "Женщины" 1939 года. Показ напоминал салонное шоу 1940-х и 1950-х годов.

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 посвящена теме гламура в стиле Голливуда 1930-х.

Цвет и принты

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Конечно же, в коллекции много красного, много серебристого и золотого. Но довольно активно используется и бежевый с песочным.

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принты хищные: зебра, жираф и леопард используются немного гротескно.

Фактуры и ткани

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Ткани самые разные, естественно, не обошлось без сверкающего атласа, бархата и блеска пайеток. Также используется кожа с тиснением под крокодила и змею и замша.

Фасоны и силуэты

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Довольно много вещей в стиле сафари. В вечерней линии есть очень интересные находки, например, манто в виде гигантских перчаток.

Аксессуары и детали

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Особое внимание нужно обратить на сумочки причудливых форм, рюкзаки со множеством отделений и на шляпы.

Коллекция Moschino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обувь вполне носибельная, особенно хороши высокие ботфорты на шнуровке.

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