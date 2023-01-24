Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гламур в пастельных тонах: бренд Giambattista Valli представил кутюрную коллекцию весна-лето 2023

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гламур в пастельных тонах: бренд Giambattista Valli представил кутюрную коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press

Дизайнер сделал ставку на цвет и пышные юбки.

Вероятно совсем скоро на официальных дорожка кинопремий и фестивалей мы увидим эти потрясающие, гламурные и нежные наряды от бренда Giambattista Valli, которые он представил во время Недели высокой моды в Париже. Дизайнер Джамбаттиста Валли предлагает в своей коллекции в основном длинные наряды с драпировками, юбками "русалками", длинные накидки, банты и рюши, также у многих платье пышные юбки с фатиновыми подкладками. В некоторых наряд использованы стразы и перья.

Коллекция получилась нежной, женственной и непринужденной. Как отметил редактор издания Vogue Сара Мовер: "Неважно, какая тьма может быть вокруг нас, его цель (Джамбаттисты Валли - ред.) - создать постоянную сладкую жизнь чрезвычайно красивых цветов и оптимизма".

Именно это и получилось у дизайнера, ведь цветовая палитра радует глаз и не навязчива. Вещи темных оттенков тоже представлены, но их очень мало.

Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2023 Giambattista Valli / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
605
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация