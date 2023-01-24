Гламур в пастельных тонах: бренд Giambattista Valli представил кутюрную коллекцию весна-лето 2023

Дизайнер сделал ставку на цвет и пышные юбки.
Вероятно совсем скоро на официальных дорожка кинопремий и фестивалей мы увидим эти потрясающие, гламурные и нежные наряды от бренда Giambattista Valli, которые он представил во время Недели высокой моды в Париже. Дизайнер Джамбаттиста Валли предлагает в своей коллекции в основном длинные наряды с драпировками, юбками "русалками", длинные накидки, банты и рюши, также у многих платье пышные юбки с фатиновыми подкладками. В некоторых наряд использованы стразы и перья.
Коллекция получилась нежной, женственной и непринужденной. Как отметил редактор издания Vogue Сара Мовер: "Неважно, какая тьма может быть вокруг нас, его цель (Джамбаттисты Валли - ред.) - создать постоянную сладкую жизнь чрезвычайно красивых цветов и оптимизма".
Именно это и получилось у дизайнера, ведь цветовая палитра радует глаз и не навязчива. Вещи темных оттенков тоже представлены, но их очень мало.
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