Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri

Главный цвет 2022 года: как и с чем носить оттенок Very Peri

Поскольку год подходит к концу, компания Pantone традиционно представила главный цвет будущего года.

Оттенком 2022-го стал очень сложный динамичный барвинково-синий с фиолетово-красным подтоном, названный Very Peri, или PANTONE 17-3938. Как сказано в описании цвета, он показывает беззаботную уверенность и смелое любопытство. Компания объясняет, что этот цвет вдохновлен развитием игр, метавселенной и растущей популярностью виртуальных валют и NFT, объединяющих современную повседневную жизнь с цифровой сферой.

Также в описании цвета сказано, что он демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое и творческое самовыражение.

Но, говоря о цвете года, нужно также понимать, что выбранный Pantone оттенок - это цвет, который уже стал популярным. Но зачастую еще более трендовым он становится как раз после официального признания компанией.

Мы собрали несколько примеров того, как Very Peri внедряли в свои коллекции различные бренды и как нам предлагают его носить стритстайлеры.

Подиум

Koche / East News

Saint Laurent / East News

Valentino / East News

Balenciaga / East News

Стритстайл

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